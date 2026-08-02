गुरुग्राम में पत्नी के तलाक मांगने पर पति ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली

गुरुग्राम: पत्नी के तलाक मांगने पर फंदे से झूला पति, 7 वर्षीय बेटे ने बनाया वीडियो

लेखन भारत शर्मा 10:44 am Aug 02, 202610:44 am

क्या है खबर?

हरियाणा में गुरुग्राम शहर के सूरत नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में काम करने वाले 36 वर्षीय एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव का शव उनके घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। पुलिस के अनुसार, यह कदम संजीव ने अपनी पत्नी द्वारा तलाक मांगे जाने के बाद उठाया। पुलिस अब मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों दृष्टिकोण से कर रही है।