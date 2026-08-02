मुक्केबाजी में भारत ने जीते कुल 10 पदक (तस्वीर: एक्स/@WeAreTeamIndia)

राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एक संस्करण में भारतीय मुक्केबाजों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला 11:19 am Aug 02, 202611:19 am

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी में जीते। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगाई। आंकड़ों की बात करें तो मुक्केबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते और 3 रजत पदक भी अपने नाम किए। यह मुक्केबाजी में भारत का अब तक का सबसे सफल अभियान है। इस बीच राष्ट्रमंडल खेल के एक संस्करण में भारतीय मुक्केबाजों के सर्वश्रेष्ठ अभियान के बारे में जानते हैं।