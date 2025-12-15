बिहार के मुजफ्फरपुर में पिता ने 5 बच्चों के साथ फांसी लगाई, आर्थिक तंगी बनी वजह
क्या है खबर?
बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार सुबह एक पिता ने अपने 5 बच्चों के साथ फांसी लगा ली। घटना में 2 बेटे बच गए हैं, जबकि पिता और 3 बेटियों की मौत हो गई है। घटना सकरा थाना इलाके के नवलपुर मिश्रोलिया गांव की है। एक साथ हुई 4 मौतों से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान अमरनाथ राम (40) और उनकी तीन बेटियां अनुराधा (11), राधिका (9) और शिवानी (7) के रूप में हुई है।
आत्महत्या
पत्नी की साड़ी से लगाया फंदा
अमरनाथ ने अपने 2 बेटों शिवम (6) और चंदन (4) को भी फांसी लगाई थी, लेकिन वे बच गए। दोनों ने सुबह पुलिस को बताया कि रात में सभी खाना खाकर सो गए थे। सुबह पिता ने सभी के गले में मां की साड़ी बांध दी और ड्रम से कूदने को कहा। तीनों बेटियां ड्रम से कूद गईं, जिससे उनका फंदा कस गया, लेकिन चंदन और शिवम फंदा खोलकर भाग गए। पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षा में लिया है।
कारण
आर्थिक तंगी बनी कारण
पुलिस ने बताया कि अमरनाथ की पत्नी की एक साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वह मजदूरी करके अपने 5 बच्चों को पाल रहा था। परिवार में आर्थिक तंगी थी, जिसकी वजह से अमरनाथ मानसिक रूप से परेशान था। ग्रामीणों का कहना है कि अमरनाथ मजदूरी करके पेट पाल रहा था, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा था। फिलहाल पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है।
जानकारी
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।