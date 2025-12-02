'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तानी नौसेना ने क्यों नहीं की कार्रवाई? भारतीय नौसेना प्रमुख ने किया खुलासा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से मई में चलाए गए ' ऑपरेशन सिंदूर ' के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना और वायुसेना का जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी नौसेना पूरी तरह से कार्रवाई से बाहर रही थी। अब भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि उस दौरान नौसेना ने आक्रामक रुख के माध्यम से पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों के करीब रहने के लिए मजबूर हुई थी।

बयान एडमिरल त्रिपाठी ने क्या दिया बयान? एडमिरल त्रिपाठी ने ANI से कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक रुख और युद्धक विमानवाहक समूह की तैनाती की तत्काल कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों या मकरान तट के पास रहने के लिए मजबूर कर दिया।" भारतीय नौसेना प्रमुख ने यह भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और वास्तव में समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए देश की तीनों सेनाएं हमेशा तैयार खड़ी है।

सफलता भारत ने PoK में घुसकर नष्ट किए आतंकी शिविर राजनाथ ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों ने संतुलित और बिना किसी उकसावे वाली प्रतिक्रिया के साथ पाकिस्तान और PoK में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, लेकिन यह पड़ोसी देश का दुर्व्यवहार था, जिसने सीमा पर स्थिति को सामान्य नहीं होने दिया।" उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित की और देश भर में मॉक ड्रिल का सफल संचालन सुनिश्चित किया।

