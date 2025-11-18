ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए क्यों निलंबित किया वीजा मुक्त प्रवेश? भारत ने जताई चिंता

ईरान ने भारतीय नागरिकों को झटका देते हुए आम भारतीय पासपोर्ट के जरिए वीजा मुक्त प्रवेश देने की सुविधा को बंद करने का फैसला किया है। ईरान सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब आम भारतीय पासपोर्ट धारक 22 नवंबर से ईरान में बिना वीजा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस फैसले पर भारत सरकार ने भी चिंता जताई है और ईरान जाने की योजना बनाने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

आदेश ईरान सरकार ने क्या जारी किया है आदेश? ईरान सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि फर्जी नौकरी की पेशकश के साथ भारतीयों को ठगने और फिर फिरौती के लिए उनका अपहरण करने के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 22 नवंबर से ईरान आने वाले आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा को निलंबित किया जा रहा है। 22 नवंबर से साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश के लिए वीजा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कारण ईरान ने क्यों उठाया यह कदम? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ईरान ने यह कदम ऐसे कई मामलों के बाद उठाया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार या तीसरे देशों में भेजने के झूठे वादे के तहत ईरान लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी जारी कर नागरिकों को याद दिलाया था कि वीजा मुक्त प्रवेश केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए है। यह हर 6 महीने में एक बार 15 दिनों के लिए वैध है और इसमें रोजगार शामिल नहीं है।

बयान ईरान में फिरौती के लिए किया गया भारतीयों का अपहरण विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सरकार का ध्यान ऐसी कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उनमें से कई का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया।" उन्होंने कहा, "ईरान ने आपराधिक तत्वों द्वारा सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए 22 नवंबर से वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है।"

अपील विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से की यह अपील प्रवक्ता जायसवाल ने ईरान की यात्रा करने की योजना बना रहे सभी भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने और वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश करने वाले या तीसरे देशों में नौकदी दिलाने का वादा करने वाले एजेंटों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी वादे पर भरोसा करने से पहले नागरिकों को विदेश मंत्रालय से संपर्क कर लेना चाहिए। इससे वह आगे होने वाली किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं।