कौन हैं भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत, जिन्होंने UN में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जमकर सुनाया?

परिचय 2015 बैच की IFS अधिकारी हैं पेटल पेटल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव हैं। वे केवल 33 साल की हैं और उनका जन्म दिल्ली में हुआ है। 2015 में वे भारतीय विदेश सेवा (IFS) में चयनित हुई थीं। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में परास्नातक (MA) की डिग्री प्राप्त की।

अनुभव पेटल को है व्यापक अनुभव पेटल ने IFS में प्रवेश के बाद विदेश मंत्रालय में सहायक सचिव के तौर पर कार्य किया। उन्होंने पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में तृतीय सचिव और बाद में द्वितीय सचिव के रूप में भी काम किया। इसके अलावा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भी वे भारत के वाणिज्यिक और कांसुलर मामलों को संभाल चुकी हैं। UN में अपनी भूमिका से पहले वे विदेश मंत्रालय के यूरोपीय पश्चिम डिवीजन में भी काम कर चुकी हैं।

रुचि पेटल को संगीत का भी है शौक राजनियक होने के साथ ही पेटल संगीत में भी रुचि रखती हैं। उन्हें गिटार बजाना और गाना गाना बेहद पसंद है। व्यस्त कूटनीतिक जीवन के बीच उन्हें जब भी समय मिलता है, वे खुद को संगीत के माध्यम से व्यक्त करती हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर गिटार बजाते हुए और गाते हुए कई वीडियो साझा किए हैं। उनके द्वारा गाए गए इतालवी गीत 'बेला चाओ' और अमेरिकन सिंगर एलपी के 'लॉस्ट ऑन यू' सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए हैं।