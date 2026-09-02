कौन हैं राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा?

मिश्रा ने वायुसेना में 39 साल सेवाएं दीं और इसी साल अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए।

वे फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट (ASTE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट, 15 विंग (बरेली) और 18 विंग (पठानकोट) में एयर ऑफिसर कमांडिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड असेसमेंट ग्रुप में निदेशक, कमांडेंट, ASTE, डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वेस्टर्न एयर कमांड जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।