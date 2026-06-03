कौन हैं CBSE के नए प्रमुख IAS प्रशांत सीताराम लोखंडे? सामने होंगी ये बड़ी चुनौतियां

परिचय कौन हैं लोखंडे? लोखंडे अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं केंद्रशासित प्रदेश (AGUMT) कैडर के 2001 बैच के IAS अधिकारी हैं। CBSE में तैनाती से ठीक पहले वे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दे रहे थे। उनकी गिनती बहुत ही अनुशासित और सख्त अधिकारियों में होती है। उनका जन्म नवंबर 1973 में हुआ था। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने NITIE मुंबई से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है।

अनुभव कितने अनुभवी हैं लोखंडे? लोखंडे इससे पहले संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, निजी सचिव, काउंसलर, डिप्टी कमिश्नर और सचिव जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वे बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में वित्त एवं आर्थिक मामलों के सलाहकार रह चुके हैं। उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए 2 बार स्टेट अवॉर्ड (गोल्ड) से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें सरकार की नीति मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। उन्हें हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है।

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चुनौतियां ऑन स्क्रिन मार्किंग को लेकर विवाद निपटाना बड़ी चुनौती लोखंडे के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती CBSE के मौजूदा विवाद से निपटना होगा। ऑन स्क्रिन मार्किंग को लेकर CBSE सवालों के घेरे में है। इस प्रक्रिया से जुड़े टेंडर में भारी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। छात्रों के साथ-साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है। वहीं, CBSE का रिवैल्यूएशन पोर्टल भी गड़बड़ियों का शिकार हो रहा है। ऐसे में इन विवादों को प्राथमिकता से निपटाना बड़ी चुनौती है।

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