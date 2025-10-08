जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को घेरा, उधमपुर में भी मुठभेड़ की सूचना
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का कम से कम 2 जगहों पर आतंकियों से संपर्क हुआ है। राजौरी में 7 अक्टूबर की रात आतंकियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां अभी भी मुठभेड़ जारी है। खबर है कि 4 आतंकी राजौरी के जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं, उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में स्थित धरनी टॉप में भी एक आतंकवादी-रोधी अभियान जारी है। यहां 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है।
राजौरी
राजौरी में 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना
7 अक्टूबर की रात बीरंथुब में हुई मुठभेड़ के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पूरी रात चले अभियान के बाद आज भी सर्चिंग जारी है। यहां 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। कांडी-बीरंथुब का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा होने के कारण आंतकियों के लिए पसंदीदा जगह है। यहां सुरक्षाकर्मी बेहद सतर्क रहते हुए आधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्धों का पता लगाने में जुटे हैं।
उधमपुर
उधमपुर में भी घिरे आतंकी
उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में स्थित धरनी टॉप में भी एक आतंकवाद-रोधी अभियान जारी है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के हवाले से दावा किया गया है कि यहां 3 संदिग्ध आतंकवादियों को इस दुर्गम इलाके के घने जंगलों से गुजरते हुए देखा गया है। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जवानों ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कड़ी घेराबंदी कर दी है।