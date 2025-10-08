जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को घेरा, उधमपुर में भी मुठभेड़ की सूचना

जम्मू-कश्मीर में कुछ जगहों पर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है

लेखन आबिद खान 02:30 pm Oct 08, 202502:30 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का कम से कम 2 जगहों पर आतंकियों से संपर्क हुआ है। राजौरी में 7 अक्टूबर की रात आतंकियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां अभी भी मुठभेड़ जारी है। खबर है कि 4 आतंकी राजौरी के जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं, उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में स्थित धरनी टॉप में भी एक आतंकवादी-रोधी अभियान जारी है। यहां 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है।