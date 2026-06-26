चंपत राय का ड्राइवर, पैसे गिनने वाले और सेवानिवृत्त बैंकर; राम मंदिर विवाद में कौन-कौन गिरफ्तार?

अनुकल्प

अनुकल्प मिश्रा: राम मंदिर से जुड़ने के बाद खरीदी लाखों की संपत्ति

अनुकल्प मिश्रा अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के बसावां गांव का रहने वाला था। वे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दानराशि की गिनती और रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। वे दान राशि की गिनती में शामिल रहता था। आरोप है कि वे गणना कक्ष से दान राशि की चोरी कर उसे बाथरूम में छिपा देता था। उसने भी बीते कुछ सालों में लाखों की संपत्तियां खरीदी हैं। इन संपत्तियों की भी जांच हो रही है।