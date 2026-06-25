राम मंदिर दान विवाद में 8 के खिलाफ FIR हुई है

राम मंदिर दान विवाद में 8 लोगों के खिलाफ FIR, चंपत राय का नाम नहीं

लेखन आबिद खान 08:23 pm Jun 25, 202608:23 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या थाने में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और 6 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306, 316 (5) और 317 (4), 61 और 3(5) में FIR दर्ज हुई है। हालांकि, FIR में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय या सदस्य अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम नहीं हैं।