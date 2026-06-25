राम मंदिर दान विवाद में 8 लोगों के खिलाफ FIR, चंपत राय का नाम नहीं
क्या है खबर?
अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या थाने में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और 6 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306, 316 (5) और 317 (4), 61 और 3(5) में FIR दर्ज हुई है। हालांकि, FIR में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय या सदस्य अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम नहीं हैं।
FIR
किन-किन लोगों पर हुई FIR?
FIR में चंपत राय के ड्राइवर और सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा के नाम हैं। इनमें से 6 लोग दान की गिनती के काम में जुड़े थे। हालांकि, FIR में ट्रस्ट के किसी भी सदस्य का या कोई बड़ा नाम नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, CCTV में चोरी करते देखे गए लोग और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ FIR हुई है।
मामला
क्या है दान और जमीन से जुड़ा विवाद?
दरअसल, राम मंदिर को मिले चंदे और ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप हैं। कथित तौर पर राम मंदिर को मिले चंदे में सेंध लगाई गई, हिसाब नहीं रखा गया, दान में मिले सोने-चांदी के आभूषण गायब हो गए और ट्रस्ट ने मनमाने ढंग से जमीन खरीदी। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। SIT मामले की जांच कर रही है।