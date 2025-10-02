NewsBytesExplainer: सर क्रीक क्षेत्र क्या है, जिसे लेकर रक्षा मंत्री ने दी पाकिस्तान को चेतावनी?

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। आइए जानते हैं सर क्रीक क्या है।

बयान सर क्रीक को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या कहा? रक्षा मंत्री ने कहा, "आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है।"

सर क्रीक क्या है सर क्रीक? सर क्रीक भारत के गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है, जो अरब सागर में मिलती है। इसका नाम एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग करता है। यह ज्वारीय क्षेत्र समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

विवाद इसे लेकर भारत-पाकिस्तान में क्या विवाद है? आजादी से पहले यह प्रांतीय क्षेत्र बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था। 1947 में सिंध पाकिस्तान में चला गया, जबकि कच्छ भारत का हिस्सा रहा। पाकिस्तान का कहना है कि 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक, पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसका अधिकार है। पाकिस्तान का कहना है कि खाड़ी का पूर्वी किनारा सीमा रेखा थी। हालांकि, भारत का कहना है कि ये केवल एक सांकेतिक रेखा है।

भारत सीमा को लेकर भारत का क्या तर्क है? भारत 1925 में तैयार किए गए एक नक्शे के आधार पर दावा करता है कि सीमा रेखा खाड़ी के मध्य में स्थित है। भारत अंतरराष्ट्रीय कानून में थलवेग सिद्धांत का पालन करता है, जिसके अनुसार अगर 2 देशों के बीच की सीमा एक जलमार्ग है, तो सीमा उस जलमार्ग के सबसे गहरे जहाज चलाने योग्य (नौगम्य) चैनल के केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि सर क्रीक नौगम्य चैनल नहीं है।

अहमियत कितना अहम है सर क्रीक क्षेत्र? सर क्रीक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह इलाका अरब सागर के नजदीक है और यहां से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण मछली पकड़ने का क्षेत्र है और एशिया में मछली पकड़ने के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे भारी मात्रा में तेल और गैस के भंडार हैं।