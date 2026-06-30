केतन अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी चेतन का गैट एनालिसिस करेगी पुलिस, ये क्या होता है?

तरीका

कैसे किया जाता है गैट एनालिसिस?

गैट एनालिसिस के तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर जांचकर्ता सबसे पहले सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली CCTV फुटेज हासिल करते हैं। इस फुटेज में संदिग्ध जिन परिस्थितियों में चल रहा है, ठीक उन्हीं परिस्थितियों में संदिग्ध के चलने की दोबारा रिकॉर्डिंग की जाती है। यहां तक कि कपड़े भी वही पहनाए जाते हैं। इसके बाद विशेषज्ञ कदमों की लंबाई, चलने की लय, शरीर की मुद्रा, हाथों की गति, पैरों का कोण और कई पहलुओं की तुलना करते हैं।