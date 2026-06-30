जल संधि को लेकर पाकिस्तान की भारत को धमकी, कहा- पानी रोका तो हाथ काट देंगे

बयान

हम अपनी रक्षा करेंगे- मलिक

मलिक ने कहा, "न्याय का भी सवाल है। हम अपनी रक्षा करेंगे... ऐसा नहीं है कि हमने अभी इसकी घोषणा की है, बल्कि हमने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई हमारे हिस्से के पानी पर हाथ लगाएगा, तो हम उसका हाथ काट देंगे।" उन्होंने कहा, "क्या अब हर ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र को निचले तटवर्ती क्षेत्र में पानी का प्रवाह रोकने का अधिकार है? लेकिन हमारे पास संधि भी है, फिर यहां पानी कैसे रोका जा सकता है?"