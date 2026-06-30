राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों के बीच विश्व हिंदू परिषद का चंपत राय से किनारा

राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों के बीच विश्व हिंदू परिषद का चंपत राय से किनारा

लेखन गजेंद्र 11:05 am Jun 30, 202611:05 am

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बड़ा कदम उठाया है। संगठन ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के 'कार्यों' से सार्वजनिक रूप से खुद को अलग कर लिया है और साथ ही विवाद की व्यापक जांच की मांग की है। इंडिया टुडे टीवी के साथ बात करते हुए VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है।