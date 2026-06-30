केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के 2 वकील आमने-सामने

केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के 2 वकील आमने-सामने, 10 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा

लेखन गजेंद्र 01:38 pm Jun 30, 202601:38 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल हत्याकांड में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है, मुख्य आरोपी सिया गोयल का वकील कौन? दरअसल, आशुतोष श्रीवास्तव ने खुद को सिया का वकील बताया है। उनका कहना है कि सिया ने उनको चुना है। सिया के भाई साहिल ने विपुल दुशिंग को सिया का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील बताया है। ऐसे में अब श्रीवास्तव ने साहिल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है।