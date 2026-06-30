रणवीर सिंह की 'प्रलय' पर आया अपडेट

रणवीर सिंह 'प्रलय' से तबाही लाने को तैयार, होगी उनके करियर की सबसे महंगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Jun 30, 202611:08 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की पिछली रिलीज फिल्म 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया। अब अभिनेता अपनी अगली परियोजना में तन और मन से जुटने के लिए तैयार हैं, जिसकी चर्चा पिछले साल से है। आने वाले दिनों में उन्हें फिल्म निर्माता जय मेहता की महत्वाकांक्षी जॉम्बी थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' में देखा जाएगा। इस परियोजना को एक बड़े पैमाने पर सर्वाइवल ड्रामा के रूप में तैयार किया जा रहा है। अब फिल्म से जुड़ी रोमांचक जानकारी सामने आई है।