सिया ने केतन से मांगकर प्रेमी चेतन को दिए थे 1 करोड़ रुपये

केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया ने केतन से मांगकर प्रेमी चेतन को दिए थे 1 करोड़ रुपये

लेखन गजेंद्र 04:42 pm Jun 29, 202604:42 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने हत्या से पहले ही अपने भविष्य को लेकर योजना बनानी शुरू कर दी थी। इस दौरान, सिया ने केतन से शादी के खर्च के लिए पैसे लिए थे, जो उसने चेतन को दे दिए थे। दोनों ने हत्या से आधे घंटे पहले बात की थी।