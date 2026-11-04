अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव, अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

जनरल सुब्रमणि ने कहा, "अग्निवीरों ने 4 साल की अवधि में शानदार प्रदर्शन किया है। वे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी मुद्दों पर खरे उतरे हैं। इन 4 वर्षों में किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर हमें उनके काम को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है। पहले 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस समाज में लौटेंगे। अब उन्हें 2 साल की अतिरिक्त सेवा अवधि का मौका दिया जाएगा।"