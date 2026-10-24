NewsBytesExplainer: समुद्री केबल काटने की तैयारी में ईरान, भारत पर क्या हो सकता है असर?

विश्लेषकों ने रॉयटर्स को बताया कि केबलों को नुकसान से इंटरनेट सेवाएं धीमी हो सकती हैं और वित्तीय लेनदेन, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में बाधा आ सकती है।

असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ऑपरेटर ट्रैफिक को कैसे डायवर्ट करते हैं और अन्य कनेक्शनों में कितनी अतिरिक्त क्षमता है।

हालांकि, टेलीजियोग्राफी के रिसर्च डायरेक्टर एलन मौल्डिन के मुताबिक, होर्मुज से दुनिया की एक प्रतिशत से भी कम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट क्षमता गुजरती है। इसलिए व्यापक असर नहीं होगा।