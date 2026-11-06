NewsBytesExplainer: क्या ग्रीन पटाखे आम पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं? 

ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें एल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे हानिकारक रसायन या तो बहुत कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने ग्रीन पटाखों की खोज की है।

ग्रीन पटाखों को रासायनिक संरचना और निर्माण प्रक्रिया में बदलाव के माध्यम से इन उत्सर्जनों में से कुछ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।