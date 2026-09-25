एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी आरोपियों को क्यों मिल गई देश लौटने की अनुमति?

वैनडाइक और यूक्रेनी नागरिकों को 13 मार्च को म्यांमार स्थित जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़े एक प्रशिक्षण शिविर से संबंधों के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

NIA ने कहा कि सातों ने दिसंबर, 2025 में भारत में प्रवेश किया और बिना जरूरी परमिट के मिजोरम गए। इसके बाद सभी म्यांमार पहुंचे, जहां उन्हें ड्रोन और जैमिंग तकनीक से जुड़े प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होना था।

वैनडाइक को शुरू में UAPA की धारा 18 के तहत गिरफ्तार किया गया था।