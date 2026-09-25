अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनियों को NIA कोर्ट से राहत मिल गई है

अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनियों को NIA कोर्ट से राहत, 1 महीने के लिए लौटेंगे स्वदेश

लेखन भारत शर्मा 10:48 am Sep 25, 202610:48 am

क्या है खबर?

दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने म्यांमार आतंकी प्रशिक्षक कैंप और आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वानडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सभी परिवार से मिलने के लिए एक महीने की सशर्त जमानत दी है। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें तिहाड़ जेल से भी रिहा कर दिया गया है। इस 30 दिन की अवधि के बाद सभी वापस भारत लौटना होगा।