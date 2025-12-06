पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद को लेकर विवाद, ईंटें लेकर पहुंचे हजारों लोग
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की अपील के बाद हजारों लोग सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे। इसे लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका हाई अलर्ट पर है। 3,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हालात
ईंटें और निर्माण सामग्री लेकर पहुंचे लोग
बेलाडांगा में मस्जिद निर्माण के लिए आसपास के जिलों से हजारों लोग ईंटें और दूसरी निर्माण सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। जगह-जगह मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं। कबीर ने कहा कि मोरादघी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। इसके लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच भी बनाया गया है, जिस पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
बयान
कबीर बोले- आयोजन शांतिपूर्ण, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे
दरअसल, 25 नवंबर को कबीर ने कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी पर बाबरी जैसी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा, "मैं बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखूंगा। कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें रची जा रही हैं। बंगाल के लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे। यह शांतिपूर्ण समारोह होगा।"
बिरयानी
40,000 लोगों के लिए बिरयानी बनी
कबीर ने कहा, "सऊदी अरब से 2 काजी सुबह कोलकाता हवाई अड्डे से एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे।" भीड़ के लिए शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया है। मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बिरयानी बनाई गई है, जिसकी लागत 30 लाख रुपये बताई जा रही है। आयोजकों ने बताया कि लगभग 3,000 स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए हैं।
ममता बनर्जी का बयान
ममता बनर्जी बोलीं- सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी
मामले के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा, 'बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है। यह रवींद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम और रामकृष्ण-विवेकानंद की भूमि है। इस भूमि ने कभी भी किसी भी बांटने वाले कदम के आगे सिर नहीं झुकाया है और न ही झुकाएगी। हम एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन त्योहार सभी के होते हैं।'