पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद को लेकर विवाद, ईंटें लेकर पहुंचे हजारों लोग

हालात ईंटें और निर्माण सामग्री लेकर पहुंचे लोग बेलाडांगा में मस्जिद निर्माण के लिए आसपास के जिलों से हजारों लोग ईंटें और दूसरी निर्माण सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। जगह-जगह मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं। कबीर ने कहा कि मोरादघी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। इसके लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच भी बनाया गया है, जिस पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

बिरयानी 40,000 लोगों के लिए बिरयानी बनी कबीर ने कहा, "सऊदी अरब से 2 काजी सुबह कोलकाता हवाई अड्डे से एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे।" भीड़ के लिए शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया है। मेहमानों के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बिरयानी बनाई गई है, जिसकी लागत 30 लाख रुपये बताई जा रही है। आयोजकों ने बताया कि लगभग 3,000 स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए हैं।

