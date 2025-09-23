कोलकाता में मूसलाधार बारिश के कारण 30 उड़ानें रद्द, ट्रेनें भी प्रभावित

बारिश

एयरलाइंस ने जारी किए दिशानिर्देश

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि बारिश के कारण 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं और 42 अन्य को देरी हुई। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। उन्होंने शहर में बारिश को देखते हुए समय से पहले हवाई अड्डा निकलने और वेबसाइट पर उड़ानों की स्थिति जांचने को कहा है। एयरलाइंस ने संभावना जताई है कि कुछ अन्य उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।