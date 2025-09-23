कोलकाता में मूसलाधार बारिश के कारण 30 उड़ानें रद्द, ट्रेनें भी प्रभावित
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार रात को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। अब तक बारिश के कारण 7 लोगों की मौत की खबर आई है। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्यौहार के शुरू होने से पहले बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया है। सड़के, आवासीय कॉलोनियां और पंडाल पानी में डूबे हुए हैं। कोलकाता आने-जाने वालों को भी समस्या हो रही है। अभी तक 30 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और ट्रेनें भी प्रभावित हैं।
बारिश
एयरलाइंस ने जारी किए दिशानिर्देश
कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि बारिश के कारण 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं और 42 अन्य को देरी हुई। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। उन्होंने शहर में बारिश को देखते हुए समय से पहले हवाई अड्डा निकलने और वेबसाइट पर उड़ानों की स्थिति जांचने को कहा है। एयरलाइंस ने संभावना जताई है कि कुछ अन्य उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।
ट्रेन
ट्रेनों पर भी असर
पूर्वी रेलवे ने बताया कि हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह दक्षिण स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन और विभिन्न कार शेड जलमग्न हो गए हैं। ट्रैक और चितपुर यार्ड में जलभराव के कारण सर्कुलर रेलवे लाइन और सियालदह दक्षिण खंड में ट्रेनों का आवागमन स्थगित है। हजारदुआरी एक्सप्रेस (13113) और सियालदह जंगीपुर एक्सप्रेस (13177) सहित कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा-गया और हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन हुआ है। मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई हैं।
ट्विटर पोस्ट
दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच भारी बारिश
कोलकाता, पश्चिम बंगाल: रात भर हुई भारी बारिश के कारण बल्लीगंज में जलभराव हो गया, जहां बिजोन सेतु के पास एक दुर्गा प्रतिमा पानी में फंस गई। pic.twitter.com/FrOdX5tNoV— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 23, 2025