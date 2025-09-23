कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक से पहले बारिश की आफत, 5 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक शुरू हो गई है, लेकिन इस बार बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। भक्ति और उल्लास में डूबे कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार रात को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर 3 फीट पानी है। कॉलोनियों, घरों और पूजा पंडालों में पानी भर गया है। बिजली गिरने से अलग-अलग इलाकों में करीब 5 लोगों की मौत हुई है।

बारिश कहां कितनी हुई बारिश? भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अलीपुर में सुबह साढ़े 6 बजे तक 247.4 मिमी हुई। कोलकाता के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश सबसे अधिक हुई है। कोलकाता नगर निगम ने बताया कि गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिमी, जोधपुर पार्क में 285 मिमी, कालीघाट में 280.2 मिमी, तोपसिया में 275 मिमी, बल्लीगंज में 264 मिमी और चेतला में 262 मिमी बारिश हुई। कई अन्य इलाकों में 150 से 250 मिमी के बीच बारिश हुई है।

आफत मेट्रो सेवाएं बाधित मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हावड़ा और सियालदाह डिवीजनों की रेल लाइन पर जलभराव के कारण कई उपनगरीय रेल सेवाओं को बीच में रोकना पड़ा। हावड़ा डिवीजन में जलभराव के कारण हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा-गया और हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई हैं। हालांकि, विमान सेवाएं सामान्य हैं। इलाकों से पानी हटाने के लिए पंप लगाए गए हैं। बेनियापुकुर, कालिकापुर, नेताजी नगर, गरियाहाट और इकबालपुर में 5 मौतें हुई हैं।

आशंका आगे भी बारिश की उम्मीद IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे बुधवार तक पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुरा सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट इलाकों में कुछ इस तरह हुआ जलभराव कोलकाता, पश्चिम बंगाल: भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है, जिससे सड़कों पर वाहन पानी में डूब गए हैं।



(बागुईआटी के दृश्य) pic.twitter.com/mXF8ghe4Fu — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 23, 2025