पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: मतगणना में अशांति रोकने के लिए स्ट्रांग रूम सील की गई EVM
पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए वोट गिनती की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। पुलिस ने बैलेट पेपर और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन (EVM) रखे सात मजबूत कमरों को सील कर दिया है। इन जगहों से 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अधिकारियों ने मतगणना स्थलों के पास सभाओं पर लगाई रोक
यह सख्ती तब देखने को मिली जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बैलेट बॉक्स तक अनधिकृत पहुंच को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद अशांति की आशंका बढ़ गई थी। इसी वजह से क्षुद्रिम अनुशीलन केंद्र जैसे अहम ठिकानों के पास भीड़ इकट्ठा करने और हथियार (जैसे बंदूकें) ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, चुनाव सुरक्षा में लगे सशस्त्र बल, चुनाव संबंधी कामों से जुड़े सरकारी अधिकारी और सक्षम अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अधिकृत लोगों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों का मुख्य मकसद गिनती के दिन शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।