पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: मतगणना में अशांति रोकने के लिए स्ट्रांग रूम सील की गई EVM

अधिकारियों ने मतगणना स्थलों के पास सभाओं पर लगाई रोक

यह सख्ती तब देखने को मिली जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बैलेट बॉक्स तक अनधिकृत पहुंच को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद अशांति की आशंका बढ़ गई थी। इसी वजह से क्षुद्रिम अनुशीलन केंद्र जैसे अहम ठिकानों के पास भीड़ इकट्ठा करने और हथियार (जैसे बंदूकें) ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, चुनाव सुरक्षा में लगे सशस्त्र बल, चुनाव संबंधी कामों से जुड़े सरकारी अधिकारी और सक्षम अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अधिकृत लोगों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों का मुख्य मकसद गिनती के दिन शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।