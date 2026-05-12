वायरल हुई इंदिरापुरम की शादी: दूल्हे को 1 करोड़ रुपये कैश, बिचोलिये को भी मिली कार देश May 12, 2026

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक शादी इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में इसका एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि दुल्हन के परिवार ने दूल्हे को 1.11 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद, एक BMW कार और सोने-हीरे के ढेर सारे जेवर दिए। खबरों के मुताबिक, शादी करवाने वाले को भी एक स्कॉर्पियो कार तोहफे में मिली है। यह समारोह बहुत ही शानदार और भव्य था, जिसमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं और पूरी जगह को आलीशान तरीके से सजाया गया था। दिलचस्प बात यह भी है कि छह महीने पहले हुई सगाई में दुल्हन के परिवार ने दूल्हे को 31 लाख रुपये नकद और एक महिंद्रा थार गाड़ी पहले ही दे दी थी।