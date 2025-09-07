राजस्थान-गुजरात समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए मौसम का हाल 

राहत पंजाब में बारिश से मिलेगी राहत उत्तर भारत में पंजाब सबसे ज्यादा बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, जिसके सभी 23 जिले इससे प्रभावित हैं। लुधियाना में सतलुज नदी पर बने ससराली बांध के टूटने का खतरा बना हुआ है। राहत की बात यह है कि भाखड़ा बांध का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा राज्य में अगले 3 दिन मौसम सामान्य रहने के साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट नहीं होने से बाढ़ लोगों को राहत मिल सकती है।

अलर्ट बारिश में बहा हाईवे राजस्थान में शनिवार शाम तक हुई भारी बारिश से करीब 6 जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। राजसमंद से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 162 का 0.5 किलोमीटर हिस्सा पानी में बह गया है, जिस कारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। IMD के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में 7-8 सितंबर को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह मध्य प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव के कारण होगा।

पहाड़ी राज्य पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना हैं। उत्तराखंड में भी बारिश से राहत रहेगी, लेकिन नैनीताल और चंपावत में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के कारण शनिवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल नहीं हो सका। मौसम विभाग ने 7-8 सितंबर को जम्मू संभाग में मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

बाढ़ मथुरा में यमुना के पानी से आफत दूसरे राज्यों में हो रही भारी बारिश उत्तर प्रदेश के लिए आफत बनी हुई है। मथुरा में यमुना नदी का पानी 1 किलाेमीटर तक शहर के अंदर तक पहुंच गया है। घाट किनारे के आश्रमों में 5 फीट तक पानी भरा गया है और वृंदावन परिक्रमा मार्ग पानी में डूब गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने से अगले 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन रविवार को 21 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

मानसून इन राज्यों में कमजोर पड़ा मानसून मध्य प्रदेश में मानसून का असर कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिससे रविवार को कहीं भी बारिश होने का अनुमान नहीं है। अगले 4 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। बिहार में भी मानसूनी गतिविधि कम हो रही है। यहां 20 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में है, जिससे लाखों हैक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रदेश में रविवार को 20 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है।

आफत दिल्ली में फिर बरसेगी आफत की बारिश दिल्ली NCR में बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। यहां 7 सितंबर को अंधड़-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली के शाहदरा, मध्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम जिलों में बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ यमुना के जलस्तर में लगातार कमी आने से दिल्लीवासियों को थोड़ी राहत मिली है। नदी का जलस्तर 207 मीटर से नीचे आ गया है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर है।