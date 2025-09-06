LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / गुजरात: पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, रोपवे के टूटने से 6 लोगों की मौत
गुजरात: पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, रोपवे के टूटने से 6 लोगों की मौत
गुजरात की पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे के टूटने से कई लोगों की मौत हो गई

गुजरात: पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, रोपवे के टूटने से 6 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा
Sep 06, 2025
06:11 pm
क्या है खबर?

गुजरात के पंचमहाल जिले के पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां शक्तिपीठ तक जाने के लिए लगे मालवाहक (सामान ले जाने वाले) रोपवे की केबल टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। वर्तमान में बचाव अभियान जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

हादसा?

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब साढ़े 3 बजे अचानक मालवाहक रोपवे की केबल टूटने से उसकी ट्रॉली ऊंचाई से नीचे जमीन में गिर गई। इसमें ट्रॉली में सवार 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और अन्य दो लोगों की मौत हो गई। इसी तरह कई अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

जानकारी

पावागढ़ में हैं 2 अलग-अलग रोपवे

पावागढ़ में महाकाली मंदिर तक जाने के लिए 2 अलग-अलग रोपवे बने हैं। एक रोपवे श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए है, जबकि दूसरा केवल सामान और निर्माण सामग्री ढोने के लिए तैयार किया गया है। हादसा इसी मालवाहक रोपवे में हुआ है।

धार्मिक स्थल

पावागढ़ शक्तिपीठ है गुजरात का प्रमुख धार्मिक स्थल

पुलिस ने बताया कि पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में शोक और दहशत का माहौल है। श्रद्धालु अब आवागमन के लिए संचालित रोपवे में भी बैठने से कतरा रहे हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। तकनीकी जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी।