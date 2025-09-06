गुजरात: पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, रोपवे के टूटने से 6 लोगों की मौत

गुजरात के पंचमहाल जिले के पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां शक्तिपीठ तक जाने के लिए लगे मालवाहक (सामान ले जाने वाले) रोपवे की केबल टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। वर्तमान में बचाव अभियान जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

हादसा? कैसे हुआ हादसा? पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब साढ़े 3 बजे अचानक मालवाहक रोपवे की केबल टूटने से उसकी ट्रॉली ऊंचाई से नीचे जमीन में गिर गई। इसमें ट्रॉली में सवार 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और अन्य दो लोगों की मौत हो गई। इसी तरह कई अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें वीडियो Panchmahal, Gujarat: A ropeway used to transport construction materials to a temple on Pavagadh Hill collapsed. Six people, including two lift operators, were killed, and four others were injured. The accident occurred while lifting construction materials to the hilltop. More… pic.twitter.com/h7NIiRiTUj — IANS (@ians_india) September 6, 2025

जानकारी पावागढ़ में हैं 2 अलग-अलग रोपवे पावागढ़ में महाकाली मंदिर तक जाने के लिए 2 अलग-अलग रोपवे बने हैं। एक रोपवे श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए है, जबकि दूसरा केवल सामान और निर्माण सामग्री ढोने के लिए तैयार किया गया है। हादसा इसी मालवाहक रोपवे में हुआ है।