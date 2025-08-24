LOADING...
राजस्थान में मानसूनी बारिश ने बिगाड़े हालात, इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट 
Aug 24, 2025
09:29 am
क्या है खबर?

राजस्थान में कुछ दिनों के विराम के बाद फिर सक्रिय हुआ मानसून अब कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नदी-नालों में आए उफान के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार (24 अगस्त) को राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 6 राज्यों में ऑरेंज और 22 में यलो अलर्ट जारी किया है।

अलर्ट

राजस्थान के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में शनिवार रात से ही बादल बरस रहे हैं, जिससे कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और बूंदी में हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के कोटा बैराज के गेट खोले जाने से चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जो समीपवर्ती जिलों में खतरे का सायरन बजा रहा है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त को भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के लिए रेड अलर्ट और 21 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है।

ट्विटर पोस्ट

खतरे के निशान के ऊपर बह रही चंबल नदी 

बाढ़ 

20 ज्यादा गांवों में बाढ़ 

उत्तर प्रदेश में जारी भारी बारिश के कारण 8 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। मिर्जापुर में अहरौरा बांध के 9 साल बाद 22 गेट खोलने पड़े, जिससे 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ आ गई। IMD ने रविवार को प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि बिहार के 24 जिलों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे।

नुकसान 

पहाड़ों पर भारी बारिश बनी मुसीबत

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। यहां देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल में रविवार को जबरदस्त बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर में अगले 48 घंटे में भारी बारिश और कुछ जगह बादल फटने के साथ भूस्खलन की भी संभावना है। जम्मू-पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच कश्मीर की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई।

ट्विटर पोस्ट

भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ पुल 

अनुमान 

दिल्ली समेत इन राज्यों में भी होगी बारिश 

दिल्ली NCR में शनिवार को मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली, जिसके चलते जलभराव हो गया और यातायात बाधित होने की समस्या देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी के समीपवर्ती राज्य पंजाब के 7 जिलो में बारिश का यलो अलर्ट है। यहां तरनतारन सहित 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इसके साथ ही हरियाणा के 4 जिलों में मानसून मेहरबान रहेगा।