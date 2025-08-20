LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / भारी बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई, सड़क से आसमान तक यातायात प्रभावित 
भारी बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई, सड़क से आसमान तक यातायात प्रभावित 
मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है (तस्वीर: एक्स/@KhamanDhokIa)

भारी बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई, सड़क से आसमान तक यातायात प्रभावित 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 20, 2025
09:20 am
क्या है खबर?

मुंबई में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके चलते ट्रेन के पहिये थम गए हैं, जबकि विमानों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा तेलंगाना, बिहार में ऑरेंज अलर्ट और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 18 राज्यों में हल्की/मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

असर 

यातयात सेवाएं हुईं प्रभावित

मुंबई में पिछले 24 घंटों में करीब 300mm बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं। मंगलवार शाम को एलिवेटेड ट्रैक पर 2 मोनोरेल ट्रेनें स्टेशनों के बीच फंस गईं, जिसके बाद 782 यात्रियों को बचाया गया। भारी बारिश के कारण 36 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई और 14 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, वहीं 16 का समय बदला गया है। कई लोकल ट्रेनों को स्थगित करना पड़ा है, जबकि 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं।

ट्विटर पोस्ट

भारी बारिश से प्रभावित हुई ट्रेन सेवा

चेतावनी 

इन इलाकों में भी होगी भारी बारिश 

माैसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, चंद्रपुर, रायगढ़ और रत्नागिरी में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन गुरुवार से मुंबई में बारिश की तीव्रता कम होने के आसार हैं। मीठी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। खराब मौसम के चलते मुंबई विश्वविद्यालय ने बुधवार को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

बाढ़ 

यमुना के जलस्तर से दिल्ली में खतरा 

मानसून टर्फ, कम दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम से मध्य प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। प्रदेश के 23 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने से 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने से मथुरा और दिल्ली में हालात बिगड़ सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यमुना से दिल्ली में बाढ़ का खतरा 

मानसून 

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून

बिहार में मानसून की सक्रियता बनी हुई हैं। यहां 20 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त के बाद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होगी। राजस्थान में बारिश का जोर कमजोर पड़ गया है। यहां कहीं-कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसे दौरान तेज धूप निकलने से उमस रहेगी। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के कारण पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं।

गर्मी 

दिल्ली में फिर बढ़ने लगी गर्मी 

दिल्ली NCR में बारिश के बाद उमस वाली गर्मी लोगों को सताने लगी है। बुधवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री तक रह सकता है। 21-25 अगस्त तक आसमान में बादल बने रहेंगे, लेकिन तेज बारिश होने के आसार नहीं है। उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।