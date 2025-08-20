दिल्ली के 50 से अधिक स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, दहशत फैली
क्या है खबर?
दिल्ली के 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के 48 घंटे बाद फिर से 50 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर स्थित एसकेवी हौज रानी और करोल बाग स्थित आंध्रा स्कूल समेत 50 स्कूलों को बुधवार सुबह अज्ञात ईमेल मिले हैं। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंच गई। परिसर खाली करा लिया गया है।
जांच
पुलिस को जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला
धमकी की सूचना के बाद पुलिस ने स्कूल परिसर को खाली करा दिया, जबकि कुछ बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। अभी कुछ स्कूलों की तलाशी चल रही है, जबकि कुछ स्कूलों में संदिग्ध सामान नहीं मिला है। इससे पहले सोमवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:25 बजे के बीच 32 स्कूलों ने पुलिस को फोन करके ईमेल पर धमकी मिलने की जानकारी दी थी। सोमवार को पूरे दिन तलाशी में कुछ नहीं मिला था।
धमकी
आठ महीने में 114 से अधिक स्कूलों को धमकी
इंडिया टुडे के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी से अब तक दिल्ली-NCR के 74 शैक्षणिक संस्थानों, 70 स्कूलों और 4 कॉलेजों को बम से उड़ाने धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस धमकियां देने वालों को पकड़ने में असमर्थ है, क्योंकि वे ईमेल को गूगल से न भेजकर VPN, डार्क वेबसाइट्स या अन्य तरीके से भेज रहे हैं। पिछले साल तो एक साथ 300 स्कूलों को धमकियां भेजी गई थीं, लेकिन पुलिस किसी धमकी भेजने वाले का पता नहीं लगा सकी।