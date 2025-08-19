मुंबई में भारी बारिश के चलते स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी, दिल्ली में यमुना से बाढ़ का खतरा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत में हो रही जोरदार बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जगह जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन के कारण मुसीबत बढ़ती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई शहरों, गुजरात और कर्नाटक में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। साथ ही केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज और मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में यलो अलर्ट है।
मानसून
बढ़ेगी मानसून की सक्रियता
IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है, जिससे अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय और उससे सटे मध्य भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इसके चलते 19 अगस्त को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में और 19-20 अगस्त को गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश होने के आसार हैं।
जलभराव
मुंबई जलभराव से बिगड़े हालात
मुंबई में 4 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सोमवार को लोकल ट्रेन सेवा और सड़कों पर यातायात बाधित हुआ, वहीं विमान सेवा पर भी असर पड़ा। भारी बारिश की चेतावनी के चलते बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सभी स्कूल-कॉलेज में 19 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। खराब मौसम के चलते इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि विमानों के परिचालन में विलंब होगा।
ट्विटर पोस्ट
मुंबई के चेंबूर इलाके में सड़कें हुईं जलमग्न
#WATCH | Mumbai: Severe waterlogging in Chembur following incessant rainfall in the region. pic.twitter.com/ucixWjUz1W— ANI (@ANI) August 19, 2025
परेशानी
बादल फटने से आया सैलाब
हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सोमवार को सतलुज नदी में उफान से करसोग का शिमला से संपर्क टूट गया। नदी के उफान पर होने से पंजाब में अलर्ट जारी किया है। कुल्लू और मंडी जिलों में सोमवार रात तेज बारिश के काफी नुकसान हुआ, वहीं कुल्लू की लग वैली में बादल फटने से सैलाब आ गया। प्रशासन ने कुल्लू और बंजार ब्लॉक के स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी की छुट्टी घोषित की है।
बाढ़
बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई जिले
उत्तर प्रदेश भले ही तेज बारिश का दौर थम लगा है, लेकिन गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने से 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में पानी भर गया है और खेत डूब गए हैं। लोग छत पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। 22 अगस्त से मानसून फिर से सक्रिय होगा। बिहार के 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है।
मानसून
राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून
मानसून की सक्रियता के चलते मध्य प्रदेश में अगस्त के आखिरी दिनों में बादल जमकर बरसेंगे। मंगलवार को 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जो 21 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ राजस्थान में फिलहाल बारिश का जोर कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिससे ज्यादातर जिलों में उमस और गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण आगामी दिनों में बारिश होने के संकेत दिए हैं।
खतरा
दिल्ली में यमुना नदी से बढ़ा खतरा
दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस बढ़ गई है। मंगलवार को भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट 2 दिन पहले खोले गए थे। इस कारण यहां यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप
#WATCH | Delhi: River Yamuna flows above the danger mark after all 18 gates of the Hathinikund Barrage in Haryana's Yamunanagar were opened two days ago. Visuals from Old Yamuna Bridge. pic.twitter.com/vCjj64EWMR— ANI (@ANI) August 19, 2025