पहाड़ों पर भारी बारिश से मैदानी राज्यों में बाढ़, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

पहाड़ों पर भारी बारिश से मैदानी राज्यों में बाढ़, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को ताजा निम्न दबाव क्षेत्र के मद्देनजर छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई और दिल्ली में भी बादल बरसेंगे।
परेशानी
उत्तराखंड में रास्ता धंसने से यात्री फंसे
उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते द्वितीय केदार मद्महेश्वर को जोड़ने वाला पैदल मार्ग बणतोली के समीप 40-मीटर ध्वस्त हो गया। इससे 142 यात्री फंस गए, जिन्हें SDRF ने रस्सियों के सहारे निकाला। मौसम विभाग ने प्रदेश के पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन कांगड़ा और चंबा जिले में यलो अलर्ट है। प्रदेश में भूस्खलन के कारण 353 सड़कें अवरुद्ध हैं।
पूर्वानुमान
दिल्ली-मुंबई में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में रविवार को हुई झमाझम बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और जाम की वजह से लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने 18 अगस्त को भी छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान जताया है। एक पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका प्रभाव दिल्ली NCR पर भी पड़ेगा। मुंबई में 18-19 अगस्त को भारी बारिश का दौर रहेगा। रायगढ़, रत्नागिरी के अलावा पुणे, कोल्हापुर और सतारा के घाट में रेड अलर्ट है।
ट्विटर पोस्ट
मुंबई में बारिश के चलते समुद्र में उठती ऊंची लेहरें
#WATCH | Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai City
(Visuals from Marine Drive)
मानसून
कहीं-कहीं कमजोर पड़ने लगा मानसून
उत्तर प्रदेश में मानसून का दौर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है, जिससे तापमान बढ़ने के साथ गर्मी-उमस सताने लगी है। प्रदेश में सोमवार को कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में भी 17 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ बिजली गिरने की आशंका है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजरने और कम दवाब का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण 14 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है।
बदलाव
यहां बदला मौसम का मिजाज
राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते रविवार को कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही और राजसमंद जिलों में अच्छी बारिश हुई। दूसरी तरफ पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर थमने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 18 अगस्त को 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की के साथ 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।
परेशानी
इन राज्यों में बाढ़ का खतरा
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के चलते रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पंजाब के पठानकोट की कई चौकियां और सीमा क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। कुछ गांवों में 2-3 फीट तक पानी बढ़ गया है। प्रदेश में सोमवार को बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। यहां पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ हरियाणा के पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरूग्राम और फरीदाबाद में बारिश होने का अनुमान है।
ट्विटर पोस्ट
यमुना का जलस्तर बढ़ा
#WATCH | Yamunanagar, Haryana | All 18 gates of the Hathinikund Barrage have been opened for the first time this season as the water level of the Yamuna River rises. (17.08)