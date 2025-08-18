छत्तीसगढ़: बीजापुर में नक्सलियों के लगाए IED धमाके की चपेट में आकर जवान शहीद, 3 घायल

धमाका

एक दिन पहले नक्सलियों के साथ हुई थी मुठभेड़

एक दिन पहले ही तलाशी अभियान में निकले सुरक्षा बलों की गरियाबंद में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने भारी विस्फोटक बरामद किया था। सुरक्षा बलों को अभियान आत्मसमर्पण करने वाले 4 नक्सलियों की सूचना पर चलाया था। सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर गोबरा रोड पर एक पहाड़ी में 4 BGL राउंड, एक हैंड ग्रेनेड, 15 इंसास राउंड और एक मैगजीन, 15 जिलेटिन रॉड, 50 डेटोनेटर, एक SLR राइफल मैगजीन और 16.50 लाख रुपये मिले थे।