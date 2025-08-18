LOADING...
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED धमाके में एक जवान शहीद (फाइल तस्वीर)

छत्तीसगढ़: बीजापुर में नक्सलियों के लगाए IED धमाके की चपेट में आकर जवान शहीद, 3 घायल

लेखन गजेंद्र
Aug 18, 2025
09:23 am
क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) धमाके की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 3 अन्य जवान घायल हैं। धमाका नेशनल पार्क एरिया में चिल्ला मरका गांव के पास हुआ है। यहां सोमवार सुबह सुरक्षा बल की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी बम पर पैर पड़ने से धमाका हुआ। मृतक जवान दिनेश नाग है, जो जिला रिजर्व गार्ड (DRG) में तैनात था।

धमाका

एक दिन पहले नक्सलियों के साथ हुई थी मुठभेड़

एक दिन पहले ही तलाशी अभियान में निकले सुरक्षा बलों की गरियाबंद में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने भारी विस्फोटक बरामद किया था। सुरक्षा बलों को अभियान आत्मसमर्पण करने वाले 4 नक्सलियों की सूचना पर चलाया था। सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर गोबरा रोड पर एक पहाड़ी में 4 BGL राउंड, एक हैंड ग्रेनेड, 15 इंसास राउंड और एक मैगजीन, 15 जिलेटिन रॉड, 50 डेटोनेटर, एक SLR राइफल मैगजीन और 16.50 लाख रुपये मिले थे।

आत्मसमर्पण

इन नक्सलियों ने किया था समर्पण

छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जिन 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, उन पर 19 लाख रुपये का इनाम था। इनमें दीपक उर्फ भीमा मंडावी डिवीजनल एरिया कमेटी सदस्य था, जबकि कैलाश उर्फ भीमा भोगम और रनिता उर्फ पायकी माओवादी संगठन के एरिया कमेटी सदस्य थे। एक अन्य सुजीता उर्फ करम थी। मंडावी पर 8 लाख रुपये, भोगम और पायकी पर 5-5 लाख रुपये और करम पर 1 लाख रुपये का इनाम था।