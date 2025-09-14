कहीं कमजोर तो कहीं फिर से जोर पकड़ने लगा मानसून, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

देश के कई राज्यों में मानसून कमजोर पड़ गया है तो कुछ में फिर से जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुछ प्रदेशों में तेज बारिश वापसी कर रही है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत 17 राज्यों में यलो अलर्ट है।

मुसीबत पहाड़ों पर जारी है मानसून की मुसीबत पहाड़ी राज्यों में इस बार मानसून कहर बनकर टूटा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर में सपड़ी रोह गांव में शनिवार को भूस्खलन से कई घरों तक मलबा पहुंच गया। राज्य में बारिश-बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 386 पहुंच गया है। प्रदेश में 14 सितंबर को और उत्तराखंड में 17 सितंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है।

बाढ़ उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप जारी उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना समेत अन्य नदियों का जलस्तर अब भी बढ़ा हुआ है। बलिया में गंगा नदी उफान पर होने से शनिवार को चक्की नौरंगा गांव में 5 मकान और 5 दुकानें उसमें समा गईं। प्रदेश के 12 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार के 30 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है।

राहत पंजाब में भारी बारिश से राहत पंजाब में भारी बारिश से राहत मिलने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने से राहत-बचाव कार्य में तेजी आई है। मौसम विभाग ने रविवार को कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। दूसरी तरफ हरियाणा में 16 सितंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिससे रविवार को 8 जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है।

तापमान दिल्ली में बढ़ने लगा तापमान दिल्ली में बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 1-2 दिन के बीच अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है। यमुना का जलस्तर घटने से बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में लोगों को राहत मिलने लगी है। महाराष्ट्र के 32 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि मुंबई में शनिवार रात से बारिश का दौर जारी है।