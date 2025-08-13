पहाड़ों पर आज भी आफत बनकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में बाढ़ कहर जारी 

देश के अधिकांश इलाकों में बारिश का प्रलयकारी रूप देखने को मिल रहा है और इससे अभी कुछ दिन और राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (13 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर , उत्तराखंड और तेलंगाना के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में ऑरेंज और मध्य प्रदेश, पंजाब समेत 16 राज्यों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है।

बारिश बारिश के साथ हुई मुंबई की सुबह मुंबई के कई इलाकों में बुधवार सुबह से ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे जगह-जगह जलभराव देखने को मिला और यातायात बाधित हो गया। IMD ने 13 से 18 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। कोंकण और तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में 17 अगस्त तक बादल छाए रहने के साथ बीच-बीच में बौछारें पड़ने की संभावना है।

ट्विटर पोस्ट मुंबई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई #WATCH | Maharashtra | Early morning visuals from Marine Drive as rain lashes various parts of Mumbai. pic.twitter.com/hCqXu6kMR5 — ANI (@ANI) August 13, 2025

आफत पहाड़ों पर बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर जारी है। यहां के 11 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है और 16 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 240 लोगों की मौत हो चुकी है और 395 सड़कें बंद हैं। साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा 14 अगस्त तक स्थगित कर दी है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी, रियासी और पुंछ में भारी बारिश के बाद सभी स्कूल बंद कर दिए हैं।

ट्विटर पोस्ट जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से हालात बिगड़े #WATCH | Udhampur, J&K | Kougha to Chigli Pingla road damaged due to heavy rains, disconnecting five villages of Ramnagar Tehsil pic.twitter.com/dqfyitrVdr — ANI (@ANI) August 13, 2025

हादसे बारिश से बढ़ रहे हादसे IMD ने उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी। मुरादाबाद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गश्त पर निकला सिपाही रामगंगा की बाढ़ में बह गया, जबकि कानपुर में यमुना नदी में नहाने गए भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी भर गया है और संभल में गंगा बांध में कटाव से 20 गांव जलमग्न हो गए।

बाढ़ बिहार में बाढ़ की चपेट में कई जिले बिहार के पटना-हाजीपुर समेत 5 जिलों में बुधवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। पटना के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। प्रदेश के 24 जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को राज्य के 30 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में पिछले 12 दिन से कई जिलों में तेज बारिश का दौर थमा हुआ है।