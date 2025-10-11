अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, तोहफे में दी यह खास तस्वीर

अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर वाली एक तस्वीर भेंट की। बता दें कि गोर इस समय प्रबंधन एवं संसाधन उपमंत्री माइकल जे रिगास के साथ 6 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन मिश्री से भी मुलाकात की थी।

तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने गोर के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 'भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।' बैठक के बाद गोर ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी को महान और निजी मित्र मानते हैं। मुलाकात में व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी के साथ खनिज महत्व पर भी चर्चा हुई है।"

जानकारी तस्वीर में क्या था खास? राजदूत गोर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई तस्वीर में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। उस तस्वीर पर ट्रंप ने लिखा था, 'श्रीमान प्रधानमंत्री, आप महान हैं।'