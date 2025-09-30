विदाई से पहले इन राज्यों में फिर झटका देगा मानसून, गुजरात और महाराष्ट्र में बिगड़े हालात  

देश में इन दिनों मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश थमने के बाद तेज गर्मी का दौर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश कहर बरपा रही है। इसके चलते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है।

मानसून कैसी है मानसून की चाल? दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड से लौट गया है, लेकिन अभी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रुका है। गुजरात और अरब सागर के ऊपर गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। इसके चलते 1 अक्टूबर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत अन्य राज्यों में बारिश होगी। इसके बाद मानसून 15 अक्टूबर को पूरी तरह विदा होगा।

बाढ़ गुजरात-महाराष्ट्र में बारिश से तबाही गुजरात में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते बुधवार को कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इससे वलसाड और नवसारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं द्वारका में स्टेट हाईवे बह गया और वडोदरा में गरबा पंडाल ढह गए। मराठवाड़ा के 3,000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। खराब मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं के परीक्षा आवेदन भरने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी।

राहत दिल्ली वासियों को मिलेगी गर्मी से राहत दिल्ली NCR में पिछले एक सप्ताह में उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, लेकिन 2 अक्टूबर तक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने से कुछ राहत मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक और न्यूनतम 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 17 जिलों में बौछार पड़ने की संभावना है। IMD के अनुसार, अक्टूबर के शुरुआत में यहां मई-जून जैसी गर्मी होगी।