अगले 4 दिनों तक देशभर में बरसेगी आफत की बारिश, जानिए कहां-कहां जारी हुआ अलर्ट 

वजह इस कारण हो रही बारिश मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चली नमी भरी हवाओं के साथ सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब की ओर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ बारिश और बर्फबारी करा रहा है। इससे 7-10 अक्टूबर तक कई राज्यों में बारिश, तेज हवा चलने, अंधड़, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण मौसम बिगड़ेगा। IMD ने किसानों को कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बिजली गिरने वाले इलाकों में सावधानी बरतने की हिदायत दी है।

अलर्ट इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में सोमवार शाम को कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली। यह सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहेगा। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं पूर्वी हिस्सों में बौछार पड़ने के आसार हैं। बिहार में बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। यहां मंगलवार को 23 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले 48 घंटे में कई जगह झमाझम बारिश हो सकती है।

वापसी राजस्थान में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर मानसून की वापसी के साथ राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां पिछले दिनों तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन सोमवार को दिनभर बारिश का दौर चलने से पारा करीब 12 डिग्री तक गिर गया। प्रदेश के जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में 7-10 अक्टूबर के बीच जोरदार बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।

राहत दिल्ली में गर्मी से मिली राहत देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से यहां बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मंगलवार तड़के भी कुछ जगह हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसा ही मौसम पूरे NCR इलाके में रहने की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।

बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में पड़ने दिसंबर जैसी सर्दी बारिश और बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर अभी से दिसंबर जैसी सर्दी का अहसास होने लगा है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में 19 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसी के साथ उत्तराखंड में सोमवार को बदरीनाथ-केदारनाथ समेत पहाड़ों पर पहली बर्फबारी हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री की चोटियां बर्फ से ढक गईं और हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट बर्फ की परत जमा हो गई। इन राज्यों में मंगलवार को भी बारिश-बर्फबारी की संभावना बनी हुई है।