UN में पाकिस्तान को भारत ने सुनाई खरी-खरी, कहा- अपने नागरिकों पर बम गिराता है देश

बयान UNSC में क्या बोले भारतीय राजदूत? राजदूत हरीश ने UNSC में कहा, "दुर्भाग्यवश, हर साल हमें अपने खिलाफ पाकिस्तान की भ्रामक आलोचना सुनने को मिलती है, खासकर जम्मू-कश्मीर के मामले में, जिस भारतीय भूभाग पर वे लालच करते हैं। महिला, शांति और सुरक्षा के एजेंडे पर हमारा अग्रणी रिकॉर्ड बेदाग और अक्षुण्ण है। जो देश अपने ही लोगों पर बमबारी करता है, सुनियोजित नरसंहार करता है, वह केवल गुमराह करने और अतिशयोक्ति से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है।"

सच पाकिस्तान को दिखाया आईना भारतीय राजदूत हरीश ने अपने संबोधन में आगे पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, "पाकिस्तान ने वर्ष 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था और अपनी ही सेना द्वारा 4 लाख महिलाओं के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार के एक व्यवस्थित अभियान को मंजूरी दी थी। दुनिया पाकिस्तान के दुष्प्रचार को समझती है।" राजदूत संकल्प संख्या 1325 के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'महिला शांति एवं सुरक्षा' पर UNSC की खुली बहस में भारत का पक्ष रख रहे थे।