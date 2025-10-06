उत्तर भारत में फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश-अंड़ध और ओलावृष्टि का अलर्ट 

तापमान अब तेजी से गिरेगा तापमान स्काईमेट वेदर के अनुसार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र कई राज्यों में भारी बारिश का कारण बन सकता है। जम्मू-कश्मीर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में चक्रवाती सर्कुलेशन सक्रिय होने से बारिश के साथ ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। इससे उत्तर भारत में 8 अक्टूबर से तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है।

अलर्ट यहां बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर को कई जगह बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बिहार के 3 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। यहां हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, नागौर, सीकर और अजमेर में 30-40 किमी/घंटा रफ्तार से हवा चलने के साथ भयंकर बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।