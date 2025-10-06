उत्तर भारत में फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश-अंड़ध और ओलावृष्टि का अलर्ट 

उत्तर भारत में फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश-अंड़ध और ओलावृष्टि का अलर्ट
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई राज्यों में पिछले दिनों निकल रही धूप के बाद सोमवार को बादल छाए नजर आए, जबकि कई राज्यों में सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर तेज बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है।
तापमान
अब तेजी से गिरेगा तापमान
स्काईमेट वेदर के अनुसार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र कई राज्यों में भारी बारिश का कारण बन सकता है। जम्मू-कश्मीर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में चक्रवाती सर्कुलेशन सक्रिय होने से बारिश के साथ ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। इससे उत्तर भारत में 8 अक्टूबर से तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है।
अलर्ट
यहां बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि
उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर को कई जगह बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बिहार के 3 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। यहां हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, नागौर, सीकर और अजमेर में 30-40 किमी/घंटा रफ्तार से हवा चलने के साथ भयंकर बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।
राहत
दिल्ली में मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली NCR में सोमवार को तेज धूप और गर्मी से राहत मिल सकती है। IMD के अनुसार, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी और आस-पास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक तेज बारिश का दौर चला। दूसरी तरफ अरब सागर में सक्रिय चक्रवात तूफान शक्ति धीरे-धीरे कमजोर होकर अवदाब में तब्दील होने की ओर बढ़ रहा है।