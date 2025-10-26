खतरनाक चक्रवात मोंथा से देशभर में बिगड़ेगा मौसम, जानिए कहां होगी भारी बारिश 

खतरनाक चक्रवात मोंथा से देशभर में बिगड़ेगा मौसम, जानिए कहां होगी भारी बारिश
क्या है खबर?
बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा चक्रवात 'मोंथा' के कारण कई राज्यों में हालात बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसका असर न केवल दक्षिण और पूर्वी राज्यों में दिखेगा, बल्कि अन्य इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है।
चक्रवात
कब टकराएगा चक्रवात?
IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इसके रविवार (26 अक्टूबर) को गहरे अवदाब में तब्दील होने और 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। यह उत्तर-पश्चिम में आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह प्रचंड चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा तक पहुंचेगा। इस दौरान हवा की गति 110 किमी/घंटा तक होगी।
बारिश
इन राज्यों में होगी बारिश
चक्रवात के कारण तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में भारी बारिश के साथ 35-45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस बदलाव से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में मूसलाधार और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही हिमालयी क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली NCR में हल्की बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी मुंबई समेत कई शहरों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
ट्विटर पोस्ट
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुबह हुई बारिश
#WATCH | Madhya Pradesh: Rain lashes parts of Ujjain city. pic.twitter.com/MqsCRoXRqS— ANI (@ANI) October 26, 2025
मौसम
राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से राजस्थान में 26-27 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 27-28 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभाग में भारी और भरतपुर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं चक्रवात के कारण बिहार में 29-31 अक्टूबर के बीच, झारखंड़ में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है।
बर्फबारी
पहाड़ों पर होगी बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में इस साल समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है। इस कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। IMD ने अगले 3 दिनों के लिए बर्फ गिरने का अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मनाली और लाहौल-स्पीति जैसे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है।