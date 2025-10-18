दिवाली पर दक्षिण राज्यों में भारी बारिश जारी रह सकती है (तस्वीर: पिक्साबे)

उत्तर-पूर्वी मानसून से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, दिल्ली में पसीने छुड़ा रही गर्मी

क्या है खबर?

देशभर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत में हल्की सर्दी की दस्तक होने लगी है, जबकि दक्षिण इलाकों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में रात का तापमान तेजी से कम होगा। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून प्रवेश कर चुकी है। इससे तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश की संभावना है।