LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर-पूर्वी मानसून से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, दिल्ली में पसीने छुड़ा रही गर्मी 
उत्तर-पूर्वी मानसून से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, दिल्ली में पसीने छुड़ा रही गर्मी 
दिवाली पर दक्षिण राज्यों में भारी बारिश जारी रह सकती है (तस्वीर: पिक्साबे)

उत्तर-पूर्वी मानसून से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, दिल्ली में पसीने छुड़ा रही गर्मी 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 18, 2025
10:10 am
क्या है खबर?

देशभर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत में हल्की सर्दी की दस्तक होने लगी है, जबकि दक्षिण इलाकों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में रात का तापमान तेजी से कम होगा। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून प्रवेश कर चुकी है। इससे तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश की संभावना है।

अलर्ट 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट 

IMD के अनुसार, उत्तर-पूर्व मानसून और अरब सागर में बनने वाले चक्रवात के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से और तेलंगाना में अगले 7 दिन झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर भी इसका प्रभाव होगा। दक्षिण भारत में बदलते मौसम का असर मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर भी हो सकता है। यहां शनिवार को कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

बर्फबारी 

पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इसके चलते कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके असर से मैदानी राज्यों में सर्दी जोर पकड़ने लगेगी। उत्तर प्रदेश में न्यूयनतम तापमान 2-3 डिग्री तक कम होने का अनुमान है। बिहार में उत्तर-पश्चिम हवाएं ठंड बढ़ा सकती हैं, वहीं राजस्थान में अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा।

AQI

दिल्ली में खराब होने लगी वायु की गुणवत्ता

दिल्ली में दिन के वक्त की धूप पसीने छुड़ा रही है, जबकि सुबह-शाम के वक्त सर्द हवाएं ठंड का अहसास करा रही हैं। शनिवार को हल्के कोहरा रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री और न्यूनतम 18-21 डिग्री के बीच रह सकता है। राजधानी में बढ़ता वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) भी परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, हवा की गति धीमी होने के कारण दोपहर की गर्मी और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।

ट्विटर पोस्ट

राजधानी में दिल्ली से पहले नजर आ रहा स्मॉग