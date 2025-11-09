पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट 

पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या है खबर?
पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम बढ़ती ठंड के साथ दोपहर के वक्त भी गलन सताने लगी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कुछ जगह पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बर्फबारी के कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोहरे के साथ ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।
तापमान
कई जगह शून्य से नीचे गिरा पारा
पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाडी राज्यों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और बर्फबारी वाले इलाकों में माइनस में दर्ज किया जा रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रात में कोहरे के साथ सर्द हवाएं चलने का अनुमान है।
सर्दी
इन राज्यों में जोर पकड़ने लगी सर्दी
पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। कई शहरों में प्रदूषण के कारण धुंध नजर आ रही है। बिहार के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। सोमवार से कोहरा छाया नजर आएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में और राजस्थान के सीकी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे लोगों को गलन का अहसास होने लगा है।
प्रदूषण
राजधानी में कम नहीं हो रहा प्रदूषण
दिल्ली में शनिवार को पारा 11 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था। यह इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात थी। यह गिरावट पश्चिमी हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं और आसमान साफ रहने के कारण हुई है। रविवार को हल्का कोहरा छाए रहने के साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान है। प्रदूषण की बात करें तो राजधानी में 9 नवंबर को सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में प्रदूषण के कारण हल्की धुंध छाई
#WATCH | Delhi: Visuals around Akshardham as toxic smog lingers in the air this morning. AQI in the area is in the 'Severe' category at 412, as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/P3gTchqoe7— ANI (@ANI) November 9, 2025
बारिश
यहां बारिश करेगी परेशान
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट ने 9 नवंबर को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ उत्तर-पूर्वी मानसून के असर से मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार, उत्तर-पूर्वी हवाओं के कारण केरल में 10 नवंबर तक भारी बारिश होने के आसार हैं।