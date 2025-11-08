पहाड़ों की बर्फबारी से कड़ाके की ठंड-कोहरे का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश 

पहाड़ों की बर्फबारी से कड़ाके की ठंड-कोहरे का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी बर्फबारी के कारण गलन और कोहरे में इजाफा होगा। दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है।
बारिश
इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दक्षिण भारत में बारिश का दौर शुरू हो गया है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 8 नवंबर के लिए तेज हवा और बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के अलर्ट के बाद समुद्री किनारे रहने वाले मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके बाद इन राज्यों का पारा 4-5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। इससे ठंड बढ़ने के साथ कंपकंपी छूटने लगेगी।
ट्विटर पोस्ट
तमिलनाडु में सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर
#WATCH | Tamil Nadu | Rain lashes several parts of Thoothukudi city. pic.twitter.com/iNtTU6gyVp— ANI (@ANI) November 8, 2025
तापमान
पारा 10 डिग्री के नीचे आया
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम में बदलवा के कारण पारा नीचे गिर गया है। श्रीनगर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में तापामान पहली बार शून्य से नीचे आ गया। इसका असर मैदानी इलाकों में हुई है, जिससे अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, करनाल, हिसार, अजमेर, चुरु और इंदौर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर में फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया।
सर्दी
इन राज्यों में भी पड़ने लगी ठंड
हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शुक्रवार को तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री कम रहा है। अगले 6-7 दिनों में इसमें और गिरावट आ सकती है। मध्य और पश्चिमी भारत में अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री तक कम हो सकता है। पूर्वी भारत में भी अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री की कमी आने की उम्मीद है। इसके बाद 3-4 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
प्रदूषण
दिल्ली में सताएंगी सर्द हवाएं
दिल्ली में 8 नवंबर को तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह-शाम 20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। राजधानी समेत नोएडा और गाजियाबाद में सुबह के समय में कई इलाकों में धुंध देखने को मिलेगी। प्रदूषण की बात करें तो शनिवार सुबह 6 बजे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AIQ) 350 से ऊपर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में कोहरे के कारण छाई धुंध
#WATCH | Delhi: Visuals of toxic smog from the India Gate area; AQI here is in the 'Very Poor' category at 322, as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/PXqel8ELfA— ANI (@ANI) November 8, 2025