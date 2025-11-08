दिल्ली हवाई अड्डा: ATC की तकनीकी गड़बड़ी में हो रहा सुधार, 800 उड़ाने हुई प्रभावित

दिल्ली हवाई अड्डा: ATC की तकनीकी गड़बड़ी में हो रहा सुधार, 800 उड़ाने हुई प्रभावित
क्या है खबर?
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) प्रणाली में आई एक बड़ी तकनीकी खराबी में अब धीरे-धीरे सुधार किया जा रहा है। इसके बाद उड़ान संचालन भी धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। गुरुवार शाम से शुरू हुई इस गड़बड़ी के कारण लगभग 800 उड़ानें विलंबित हुईं और लगभग 20 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। प्रस्थान बोर्ड पर बार-बार देरी का संकेत दिखाई देने के कारण यात्री भी घंटों तक फंसे रहे।
गड़बड़ी
ATC प्रणाली में क्या आई थी तकनीकी गड़बड़ी?
यह गड़बड़ी स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में पाई गई, जो ATC डाटा के लिए बेहद जरूरी है। सिस्टम की खराबी का पता सबसे पहले गुरुवार शाम को उस समय चला था जब ATC अधिकारियों को अपने टर्मिनलों पर उड़ान योजना का डाटा गायब मिला। इसके कारण एयरलाइंस को उड़ान योजनाएं मैन्युअल रूप से तैयार करनी पड़ीं क्योंकि नियंत्रक उन्हें स्वचालित रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, अब इसमें सुधार किया जा रहा है।
सुरक्षा
उड़ान सुरक्षा से नहीं किया गया समझौता- AAI
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ान सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया गया। उसने कहा, "पहले से उड़ान भर रहे विमानों पर कोई असर नहीं पड़ा। यह व्यवधान प्रस्थान-पूर्व संदेश प्रवाह और उड़ान योजनाओं के प्रसंस्करण तक ही सीमित था। शुक्रवार देर रात सिस्टम को बहाल करने के लिए हैदराबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की एक टीम को बुलाया गया था।"
पुष्टि
इंडिगो ने की AMSS सिस्टम की खराबी के समाधान की पुष्टि
इंडिगो एयरलाइंस ने भी AMSS सिस्टम की खराबी के समाधान की पुष्टि एक्स पर एक बयान में की। एयरलाइन ने समस्या के त्वरित समाधान के लिए हवाई अड्डे और ATC अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। एयरलाइन ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है और उन्हें आश्वासन दिया कि सामान्य स्थिति में लौटने के इस दौर में उनकी ग्राउंड टीमें सहायता के लिए हर समय उपलब्ध हैं।
परेशानी
हवाई अड्डे पर 800 से अधिक उड़ानें हुई प्रभावित
बता दें कि गुरुवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर ATC के AMSS में गड़बड़ी से शुरू हुई थी। AMSS हवाई यातायात को नियंत्रित करने का केंद्रीय तंत्र है, जो उड़ानों की योजना, मौसम की जानकारी और मार्ग को प्रबंधित करता है। इसका असर देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी पड़ना शुरू हो गया। अकेले दिल्ली में IGI हवाई अड्डे पर सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक 800 से अधिक उड़ानों के संचालन में देरी हुई।