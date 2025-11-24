पहाड़ी राज्यों में जमाव बिन्दु से नीचे पहुंचा पारा, भारी बारिश की भी चेतावनी 

पहाड़ी राज्यों में जमाव बिन्दु से नीचे पहुंचा पारा, भारी बारिश की भी चेतावनी
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य के नीचे चला गया है, जिससे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अन्य उत्तरी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान-निकोबार द्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
पारा
इन राज्यों में शून्य के नीचे पहुंचा पारा
ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों और कश्मीर घाटी में रात का तापमान जमाव बिंदु के नीचे जाने लगा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी सुबह-शाम सर्दी का सितम बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम में पारा माइनस 16 डिग्री पहुंच गया, जिससे झील और झरनों का पानी जम गया और सोमवार को बर्फबारी होने के आसार हैं।
राहत
यहां पारे में उछाल से मिली राहत
मध्य प्रदेश में रविवार को रात के तापमान में 1-2.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने से ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिन तक प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट नहीं है। राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी होने से 6 शहरों को छोड़कर बाकी सभी जगह 10 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हुआ। बिहार में कोहरे का असर दिख रहा है और अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2-4 डिग्री तक गिर सकता है।
प्रदूषण
राजधानी में कम नहीं हुआ प्रदूषण
दिल्ली में सोमवार को तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। IMD के अनुसार, न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री और अधिकमत 25 डिग्री रह सकता है। इस दौरान 20-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन इससे भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 24 नवंबर को सुबह 7 बजे यहां का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 396 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश में दिख रहा घना कोहरा
#WATCH | Moradabad, UP | A layer of dense fog blankets the city. The minimum temperature in Moradabad is 10°C according to the IMD pic.twitter.com/9xQyKSdcIm— ANI (@ANI) November 24, 2025