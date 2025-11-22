पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत में सर्दी का असर बढ़ रहा है

ठंडी की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रदूषण की मार, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से उत्तर भारत में सर्दी का असर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। शीतलहर लहर ने कंपकंपी छुड़ा दी और अब दिन का तापमान भी गिरता जा रहा है। ठंड के साथ प्रदूषण के कारण स्मॉग की छाई परत परेशानी का सबब बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिम-मध्य भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी और उत्तर-पश्चिम इलाकों में 2-4 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई है।