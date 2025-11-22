LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / ठंडी की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रदूषण की मार, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
ठंडी की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रदूषण की मार, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत में सर्दी का असर बढ़ रहा है

ठंडी की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रदूषण की मार, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 22, 2025
09:42 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से उत्तर भारत में सर्दी का असर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। शीतलहर लहर ने कंपकंपी छुड़ा दी और अब दिन का तापमान भी गिरता जा रहा है। ठंड के साथ प्रदूषण के कारण स्मॉग की छाई परत परेशानी का सबब बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिम-मध्य भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी और उत्तर-पश्चिम इलाकों में 2-4 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई है।

प्रदूषण 

कई शहरों में नजर आने लगी धुंध

दिल्ली NCR में 22 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री के आस-पास रह सकता है। कई इलाकों में स्मॉग के कारण लोगों का दम घुट रहा है। 23 नवंबर को पारा 1-2 डिग्री गिर सकता है। राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश में सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। साथ ही राजस्थान के शेखावाटी में पारा 7 डिग्री से नीचे आने के कारण सर्दी का असर ज्यादा दिख रहा है।

ट्विटर पोस्ट

उत्तर प्रदेश में सुबह नजर आता कोहरा 

तापमान 

पहाड़ों पर तापमान शून्य के नीचे 

उत्तराखंड के चमोली में शेषनेत्र झील में जम गई। इससे पहले गुरुवार को बद्रीनाथ धाम में नवंबर की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरा मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया। यहां का तापमान माइनस 6 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 10 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे, 3 जगह माइनस में चला गया। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और माहे में अगले 2-3 दिन बारिश का असर रहेगा।